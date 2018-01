फिल्म ‘केसरी’ को लेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर कर दी यह बड़ी गलती, फैंस से मांगनी पड़ी माफी

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ‘केसरी’ में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘केसरी’ की लीड अभिनेत्री की कल यानि की बुधवार को की थी। करण जौहर के घोषणा करते ही लोगों ने करण को ट्रोल करना शुरु कर दिया। करण ने फैंस को बताया कि उनकी फिल्म ‘केसरी’ की लीड अभिनेत्री का रोल परिणीति अदा करेंगी। करण ने अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, परिणीति चोपड़ा होगीं फिल्म ‘केसरी’ की लीड एक्ट्रेस। फोटो में करण ने परिणीति को टैग भी किया था।

करण के फिल्म की अभिनेत्री की घोषणा करते ही माइक्रोब्लागिंग साइट पर लोगों ने करण को ट्रोल करना शुरु कर दिया। दरअसल करण ने परिणीति की फोटो की जगह अक्षय कुमार की फोटो शेयर कर दी थी। अपनी गलती की जानकारी होते ही करण ने दोबारा ट्वीट कर अपनी गलती की माफी मांगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ”मैं अपनी इस गलती के लिए माफी चाहता हूं। मैं दोबारा से यह घोषणा करता हूं कि फिल्म ‘केसरी’ में फीमेल लीड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा होंगी।”

Ok guys that was meant to be an image of #KESARI whilst announcing the lead actress of the film! Clearly Twitter is quick to Jump and attack! Apologies!!!!! This is to re announce the wonderfully talented @ParineetiChopra as lead cast of #KESARI pic.twitter.com/5IXYjjDcgy

— Karan Johar (@karanjohar) January 10, 2018