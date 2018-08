जाह्नवी कपूर को लेकर किया जा रहा था ट्रोल, करण जौहर ने दिया करारा जवाब

फिल्ममेकर करण जौहर को सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ‘धड़क’ की रिलीज के वक्त भी करण ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बी-टाउन में अफवाह है कि करण साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘दोस्ताना’ का पार्ट-2 बनाने जा रहे हैं। अफवाहों के अनुसार, डायरेक्टर ने ‘दोस्ताना-2’ फिल्म में लीड किरदारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर को कास्ट किया है। जिसके बाद एक बार फिर से लोग करण पर नेपोटिज्म को लेकर तंज कस रहे हैं। इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए करण ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है।

करण ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ‘दोस्ताना-2’ की अफवाहों को खारिज करते हुए लिखा- हैल्लो, दोस्ताना-2 को लेकर जो खबरें चल रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। कई अफवाहें हैं जो कि बेसलेस हैं। इसके बाद एक ट्विटर यूजर ने करण जौहर को टैग करते हुए लिखा- ‘करण जौहर को स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए।’ जिसका रिप्लाई करते हुए करण ने लिखा- ‘और आपको बकवास करने के लिए कांस्य पदक मिलना चाहिए।’

Hello!!! All news circulating about DOSTANA 2 is untrue!!! Lots of speculation which is entirely baseless!!!

