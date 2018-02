करण जौहर की मां नहीं चाहती थीं कि रिलीज हो उनकी पहली फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’

शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे सितारों से सजी फिल्म कुछ कुछ होता है साल 1998 की सुपरहिट फिल्मों से एक है। रोमांस और ड्रामा से भरी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी पहली ‘फिल्म कुछ-कुछ होता है’ के बारे में बात करते हुए फिल्म से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें शेयर की। करण जौहर ने बताया कि ‘कुछ-कुछ होता है’ उनकी पहली फिल्म थी जिसके कारण वह बेहद उत्साहित थे, जबकि मेरी मां नहीं चाहती थीं कि मेरी पहली फिल्म रिलीज हो।

बॉलीवुड हंगामा डॉट कॉम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें करण जौहर फिल्म कुछ-कुछ होता है के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने सवाल किया गया कि आप अपनी पहली फिल्म के रिलीज की सफलता को इन्जॉय करने की बजाय आप लंदन चले गए इस सवाल पर करण जौहर ने कहा, ”फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। फिल्म रिलीज होने के 15 दिन पहले मेरी मां को कॉल आता है कि फिल्म को रिलीज मत करो। यह एक धमकी भरा कॉल था।यह हमारे लिए बेहद डरावना था क्योंकि हम एक सिंपल फैमिली से आते हैं।”

“My mother got a call that aap picture release mat karo and it was a threatening call and it was really scary for us”: @karanjohar talks about getting threats from the underworld regarding the release of #KuchKuchHotaHai #TalkingFilmsKJO pic.twitter.com/64Y1eBiM9U

— Bollywood Hungama (@Bollyhungama) February 17, 2018