एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर करण जौहर को कर रहे थे ट्रोल, मिला करारा जवाब

करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कभी अलविदा न कहना’ को रिलीज हुए 12 साल बीत चुके हैं। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म को अब सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों को लगा था कि करण जौहर ने एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर को बढ़ावा दिया है। जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर अब ट्रोल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर ‘कभी अलविदा न कहना’ के 12 साल पूरे होने पर एक मैसेज शेयर किया था।

करण ने स्टारकास्ट की तस्वीर को शेयर करते हुए संदेश लिखा- ”यह फिल्म हमेशा से मेरे लिए खास है। मेरी ड्रीम स्टार कास्ट- शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन।” इसके बाद प्रीति जिंटा ने फिल्म के बारे में अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट पर लिखा- ”केएएनके’ को आज याद किया। फिल्म में दिल के बेहद पास है। फिल्म में मेरी शादी की सीन खूबसूरती के साथ लिखा गया था, फिल्म शादी के कई उतार-चढ़ाव को दिखाती है।’ वहीं एक ट्विटर यूजर ने करण जौहर को टैग करते हुए लिखा- ‘शुक्रिया एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर का प्रचार करने के लिए।’ जिसका जवाब देते हुए फिल्ममेकर ने लिखा- ‘अंजान व्यक्ति आप उस चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जो पहले से ही हिट है।’

Hello uninformed person! You cannot promote something that is already a big hit! https://t.co/ptC84yzdDj — Karan Johar (@karanjohar) August 12, 2018

A film that will always remain special to me! Had polarised responses but is discussed and probably understood better today! My dream cast @SrBachchan @iamsrk @juniorbachchan @realpreityzinta #Rani #12YearsOfKANKpic.twitter.com/LFH1TRmhVJ — Karan Johar (@karanjohar) August 10, 2018

Remembering KANK today – the film that broke my heart and my marriage on film. It had some of the best written scenes! A film ahead of it’s times that showed the different dynamics of marriage! #12YearsOfKANK! @iamsrk @karanjohar @juniorbachchan @SrBachchan #RaniMukerji pic.twitter.com/dj8uV5gj0S — Preity G Zinta (@realpreityzinta) August 11, 2018

बता दें कि करण जौहर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। करण के निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म का नाम है ‘तख्त’। फिल्म में आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, अनिल कपूर और जाह्नवी कपूर समेत कई सितारे नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में दो भाईयों के बीच सिंहासन की लड़ाई को दिखाया जाएगा। फिल्म 2020 में रिलीज हो सकती है। हाल ही ‘धड़क’ से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली जाह्नवी कपूर की यह दूसरी फिल्म होगी। इनके अलावा करण की ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ और ‘सिम्बा’ फिल्में भी 2018 में ही रिलीज होनी हैं।

