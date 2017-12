जाह्नवी और ईशान की डेब्यू फिल्म में जानिए क्या होगा उनके किरदारों का नाम, करण जौहर ने खोला राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म धड़क के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के कुछ पोस्टर्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। पहले जो फिल्म के पोस्टर्स रिलीज किए गए थे उनमें दोनों रोमांस करते हुए नजर जा रहे थे। अब फिल्म निर्माता ने सेट से एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों लीडिंग स्टार मायूस से नजर आ रहे हैं। दोनों के सामने मिट्टी पर परी संग मधुक लिखा हुआ है। जिससे लगता है कि दोनों के किरदार का नाम यही होगा। इसके साथ ही तस्वीर में एक बंदूक भी नजर आ रही है।

करण जौहर की धड़क मराठी की हिट फिल्म सैराट का आधिकारिक रीमेक है। जिन लोगों ने सैराट देखी है उन्हें पता है कि फिल्म कितने गंभीर विषय पर बनाई गई है। अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि तस्वीर आपसे कुछ कहना चाहती है। लग रहा है जैसे यह वो परिस्थिति है जहां पर जाह्नवी और ईशान के प्यार की परीक्षा होगी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जौहर ने लिखा- धड़क में जाह्नवी और ईशान। शूटिंग तेजी से हो रही है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 6 जुलाई 2018 को रिलीज होगी।

Janhvi and Ishaan in #Dhadak …shoot progressing rapidly! Directed by @ShashankKhaitan releasing 6th July ,2018! pic.twitter.com/sZqTNyp8mi

The lovebirds of #Dhadak… Filming in progress… Stars Janhvi and Ishaan… An adaptation of Marathi blockbuster #Sairat… Directed by Shashank Khaitan… 6 July 2018 release. #धड़क pic.twitter.com/vtCV1kQiNd

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 16, 2017