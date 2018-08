देखिए वायरल हो रही है करण जौहर के ‘हमशक्ल’ की तस्वीर

बॉलीवुड प्रोड्यूसर और फिल्ममेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का भी उनके फैंस बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फिल्मों से जुड़े ट्वीट्स करने के अलावा वे अक्सर कई दिलचस्प ट्वीट्स भी अपने अकाउंट से करते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में एक शख़्स बिल्कुल करण जौहर की तरह दिखाई दे रहा था। करण ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा -बहुत कम ट्वीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख मैं अवाक रह जाता हूं। ये उनमें से एक है।

Few tweets leave me speechless….this is one of them…. https://t.co/jRNhE6A7ex

— Karan Johar (@karanjohar) August 30, 2018