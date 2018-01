‘कोई टाइगर को नए कपड़े दो’, स्टूडेंट ऑफ द इयर-2 के पोस्टर पर जमकर मजे ले रहे टि्वटर यूजर्स

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर 2’ की रिलीज डेट रिवील की। इस फिल्म में मेन रोल में एक्टर टाइगर श्रॉफ हैं। करण ने अपने ट्वीट में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द इयर 2 का पोस्टर ट्वीट कर इस की रिलीज डेट को सार्वजनिक किया। फिल्म के इस पोस्टर में टाइगर श्रॉफ नजर आ रहे हैं। टाइगर ने ब्लू डेनिम और डेनिम फ्रंट ओपन शर्ट पहनी हुई है। साथ ही हाथ में ब्लैक लैदर का बैग पकड़ा हुआ है। पोस्टर में टाइगर के पीछे लिखा नजर आ रहा है ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर 2’।

इस पोस्टर के सामने आने के बाद करण द्वारा किए गए ट्वीट में कई लोगों ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। लोगों ने पोस्टर देखते ही कहना शुरू कर दिया कि टाइगर पोस्टर में स्टूडेंट कम डेनिम की ऐड करते हुए मॉडल ज्यादा लग रहे हैं।

Why do our colleges don’t have such students? — Sitakshi Gupta (@Sitakshigupta) January 24, 2018

एक यूजर लिखती है, ‘ऐसे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में क्यों नहीं हैं?’ दूसरा यूजर लिखता है, ‘स्टूडेंट कम गुंडा ज्यादा लग रहा है।’ एक यूजर लिखता है, ‘ऑल द बेस्ट, वैसे टाइगर को ये रोल सूट क्यों नहीं कर रहा? टाइगर पोस्टर में योद्धा लग रहा है।’

SOTY 2 will release worldwide on the 23rd of NOVEMBER 2018! The two new leading ladies will be announced next month! The franchise forges ahead under the baton of director @punitdmalhotra …@foxstarhindi @apoorvamehta18 @iTIGERSHROFF pic.twitter.com/8gTuiZQANK — Karan Johar (@karanjohar) January 24, 2018

Student kam gunda zyada lag raha hai bc? — KHILJI (@InvincibleRVS) January 24, 2018

तो कोई यूजर बोला, ‘रोल में टाइगर फिट नहीं बैठ रहा है। यह टाइगर को सूट नहीं कर रहा है।’ वहीं एक यूजर लिखती है, ‘कोई भी वरुण धवन को रिप्लेस नहीं कृर सकता।’ दूसरा यूजर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बोलता है, कोई सिद्धार्थ को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बता दें, इससे पहले फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए थे। वहीं फिल्म में मेन लीड में आलिया भट्ट भी थीं।

Martial arts college!!

Wrong choice for me!! Cutebanda hona chahiye! — EK JUNG HUSN KE NAAM SK (@FearlessFucker_) January 24, 2018

Bad casting. — KHILJI (@InvincibleRVS) January 24, 2018

Hope for the best..by the way tiger isn’t suited for the role of student at all..he is looking like a warrior instead of a student — Aashutosh (@bugg_bag) January 25, 2018

U ruined my dream film SOTY…

No one can replace @Varun_dvn @aliaa08 — monami. (@Monami_tzznim) January 24, 2018

Whyyyyyy ! What school or college this student goes to ? College steroid — Juno (@junoSB15) January 25, 2018

Poster pe se to “student of the year” nahi “villion of the year” lag raha hey. Koi student kabhi aise dikhte hey kya? — Aliasgar Samniwala (@Aliasgar_72) January 25, 2018

