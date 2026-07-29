गुरु पूर्णिमा के मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। उन्होंने आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि कैसे वह अपने करियर के फैसलों को लेकर कन्फ्यूज थे। उस समय आदित्य चोपड़ा ने उन्हें सही दिशा दिखाई। इसके अलावा शाहरुख खान ने उन्हें मोटिवेट किया और उनकी पहली फिल्म करने का वादा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, किंग खान यश जौहर से लगातार करण के करियर को लेकर बात भी करते रहे।

करण ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, “दो बातचीत मेरे लिए जिंदगी बदलने वाली थीं… एक बातचीत रात 1 बजे हुई थी, जब आदि ने मुझसे डीडीएलजे में उन्हें असिस्ट करने के लिए कहा (उस समय मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाला था)। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए, मैं बहुत ड्रामैटिक और फिल्मी था और मुझे बस एक ब्रेक की जरूरत थी, क्योंकि मैं हमेशा एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था (वो ट्रेडमिल नहीं जो जिम में मशहूर हैं)।”

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उन्होंने कहा कि अगर मैंने यह रास्ता नहीं चुना तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। उस रात मैं सो नहीं पाया और फिर अपने असली फिल्मी अंदाज में… अगली सुबह मैं ड्रामैटिक तरीके से अपने पिता के पास गया और उनसे अपनी जिंदगी का एक साल मांगा।

करण ने आगे बताया, “उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि बेटा… क्या तुम्हें पता है कि सेट पर क्या करना होता है। मैंने नहीं कहा और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम वादा करते हो कि बहुत मेहनत करोगे और हर निर्देश का पालन करोगे। डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुनून की जरूरत होती है। मुझमें जुनून तो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि उस समय कोई मुझ पर विश्वास करेगा। सिर्फ़ आदि ने किया।”

शाहरुख खान ने कही थी ये बात

इसके बाद करण ने डीडीएलजे की शूटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड में शाहरुख खान के साथ हुई अपनी बातचीत को भी याद किया। उन्होंने बताया, “मेरी अगली बातचीत स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी की चोटी पर ‘भाई’ (शाहरुख खान) से हुई थी। मैं पहाड़ों को देख रहा था। वह मेरे पास आए और बोले कि तू डायरेक्टर बनेगा और तेरी पहली फिल्म मैं करूंगा। मैंने मन ही मन सोचा… शायद उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उन्हें ठीक से पता नहीं कि वह क्या कह रहे हैं।

लेकिन वह सीरियस थे और भारत लौटने पर उन्होंने मेरे पिता से भी इस बारे में बात की… मेरे पिता को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन एसआरके सीरियस थे। उन्हें मुझ पर भरोसा था, जिसकी वजह मैं आज भी ठीक से समझ नहीं पाता।”

करण ने लिखा, “मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं आदि और भाई। मैं अपनी खूबियों और कमियों, उतार-चढ़ाव, जीत और हार के साथ जो कुछ भी हूं। सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से हूं। तुम दोनों ही वह वजह हो जिसकी वजह से मैं आज कहानियां सुना पा रहा हूं। गुरु पूर्णिमा की बधाई और उन सभी गुरुओं को सलाम जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों का करियर बनाने में मदद की।”

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