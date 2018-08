ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर को किया ट्रोल, देखिए क्या बोलीं

फिल्ममेकर और निर्देशक करण जौहर और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना एक-दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि फैन्स उस वक्त चौंक गए जब एक्ट्रेस ने करण को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, करण ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर कर बताया कि लाइफ में एक सॉरी शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जिसके बाद उनकी करीबी दोस्त ट्विंकल खन्ना ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने 35 साल बीतने के बाद भी आज तक उन्हें सॉरी नहीं कहा है।

करण ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘मेरी पहली प्रतिक्रिया और कभी-कभी मेरा आखिरी उपाय मेरे प्रिय संबंधों को बचाता है। एक साधारण सॉरी। सॉरी कहना एक साहसी कदम है इसलिए अंहकार को मारो, साहसी बनें, और क्षमा करें।’ कुछ समय के बाद ही करण जौहर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। करण की पोस्ट का रिप्लाई देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- ‘मुझे याद नहीं आता कि बीते 35 सालों में इस कॉफी वाले ने कभी क्षमा मांगी है।’

My first response and sometimes my last resort, to save many relationsips that were dear to me. A simple sorry. Saying sorry is a bold step so kill that ego, be bold, and say sorry. #callingKaran @ishqfm pic.twitter.com/IjkTVivNSq

— Karan Johar (@karanjohar) August 21, 2018