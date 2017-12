करण जौहर मानते थे-इंडस्ट्री में है सारे पंजाबी, अमिताभ बच्चन ने दिया यह जवाब

एक वक्त था जब करण जौहर सोचते थे कि इंडस्ट्री में हर कोई पंजाबी ही है। वजह थी के करण जौहर के पिता यानी यश जौहर हर किसी से पंजाबी में ही बात किया करते थे। फिर चाहे वह हीरो हो डायरेक्टर हो या कोई एक्ट्रर या एक्ट्रेस हो। दरअसल, एक चैट शो में करण इस बारे में बताते हैं। इस चैट शो के प्रोमो को देख कर अमिताभ बच्चन करण जौहर को जवाब देते हैं। इंडिया टुडे के अनफॉर्गेटेबल चैट शो में करण जौहर डायरेक्टर रमेश सिप्पी से बात करते हैं।

इस दौरान करण जौहर कहते हैं, ‘पहले मुझे लगता था कि इंडस्ट्री में हर कोई पंजाबी है। पापा लूंगी पहन कर हमेशा सबसे पंजाबी में ही बात करते थे। फिर चाहे वह कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो। और वह बहुत जोर-जोर से बोला करते थे। तो मैं कहता था कि इंडस्ट्री में हर कोई पंजाबी है।’करण आगे कहते हैं, ‘मिस्टर बच्चन पंजाबी नहीं हैं, फिर भी वह पंजाबी बहुत अच्छी और धारा में बोलते हैं।’ इस प्रोमो को देखने के बाद बिग बी ने इस ट्वीट पर कॉमेंट किया। बिग बी लिखते हैं, ‘नहीं करण, मैं पंजाबी बोलता हूं क्योंकि मेरी मां एक सिक्ख थीं। इसलिए मैं आधा सिक्ख हूं इसलिए पंजाबी बोलता हूं।’

Watch a candid chat between two Bollywood stalwarts @karanjohar and Ramesh Sippy in this episode of the #Unforgettables. at 9pm on Saturday and 8pm on Sunday pic.twitter.com/v0nd1GIzcw — India Today (@IndiaToday) December 29, 2017

अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद करण जौहर ने बिग बी को रिप्लाई किया। रिप्लाई में करण ने कहा, ‘जी अमित अंकल, इस गलती के लिए माफी।’ बता दें, हाल ही में मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को सपोर्ट करते हुए अपना योगदान दिया है। इसके अंतर्गत बिग बी ने एन्वायरमेंटलिस्ट अफ्रोज शाह को एक एक्सकेवेटर और एक ट्रैक्टर वरसोवा बीच की सफाई के लिए गिफ्ट किया है। गुरुवार को अफ्रोज ने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थीं। वहीं शुक्रवार को अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में ट्रैक्टर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अमिताभ बच्चन बीच में दिखाई दे रहे हैं।

No Karan .. I speak Punjabi because my Mother was as Sikh ; that makes me a half Sikh and so I speak Punjabi .. !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 29, 2017

अमिताभ बच्चन ने तस्वीरें शेयर करते हुए इन्हें कैप्शन भी दिया। बिग बी ने लिखा, ‘नेक काम के लिए गिफ्ट देना सुकून है। जो मुझे आज प्राप्त हुआ। यह जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। वरसोवा बीच की सफाई के लिए एक्सकेवेटर और ट्रैक्टर उपहार देना अच्छा लगा।’

Yes Amit uncle! My apologies got that wrong…. https://t.co/JOePTMtLc1 — Karan Johar (@karanjohar) December 29, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App