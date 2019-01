Koffee With Karan 6: राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के अगले मेहमान होंगे। चैनल ने शो का प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया है। जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जा रहा है। वीडियो को देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड में राजकुमार राव और करण जौहर हाइलाइट हो सकते हैं। दरअसल प्रोमो वीडियो में करण जौहर ने राजकुमार राव से कहते हैं कि तुम्हारी EMI के बराबर मेरे सूट का दाम है। जिसके बाद राजकुमार राव फिल्ममेकर को करारा जवाब देते हैं।

करण जौहर राजकुमार राव से सवाल पूछते हैं कि वह अपने अपोजिट किसे लेना चाहेंगे, यदि वह फिल्म में गे किरदार अदा करते हैं? किसी दूसरे का नाम लेने की बजाय राजकुमार राव करण जौहर का ही नाम ले लेते हैं। राजकुमार ने करण की टांग खिंचते हुए कहा, ”आपने बॉम्बे वेलवेट के बाद कोई फिल्म नहीं की है न?” राजकुमार राव की बात के जवाब में करण ने कहा, ”मैं एक सफल एक्टर की बात कर रहा हूं।” इसके बाद शो के एक सेगमेंट में करण जौहर राजकुमार राव से कहते हैं तुम्हारी EMI मेरे सूट के दाम के बराबर है। स्त्री एक्टर ने हाथ दिखाते हुए करण को जवाब में कहा, ”आप जानते हैं न यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट है।”

Next week’s flavour of Koffee is completely unconventional. @karanjohar is in conversation with @bhumipednekar and @rajkummarrao. #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/V15Tl4ELtV

— Star World (@StarWorldIndia) January 20, 2019