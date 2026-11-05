फिल्ममेकर और निर्देशक करण जौहर ने अपने चर्चित चैट शो ‘कॉफी विद करण’ को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ सालों में शो का अंदाज काफी बदल गया है। पहले जहां शो में सितारे बिना किसी झिझक के अपनी बातें रखते थे, वहीं अब मेहमान कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं। इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और पीआर विवाद का डर है।

करण जौहर ने वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने ‘कॉफी विद करण’ शुरू किया था, तब शो के सेट पर सितारों और कैमरों के अलावा कोई मौजूद नहीं रहता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा, “जब मैंने ‘कॉफी विद करण’ शुरू किया था और स्टेज के दूसरी तरफ देखता था, तो वहां कोई नहीं होता था। पूरा सेट खाली रहता था। लेकिन अब वहां पब्लिसिस्ट, मैनेजर, इमेज मैनेजमेंट से जुड़े लोग और पूरी-पूरी टीमें मौजूद रहती हैं। हेयर और मेकअप टीम के साथ सितारों का पूरा स्टाफ भी काफी बढ़ गया है।”

अब पहले जैसा नहीं रहा शो का अंदाज

करण ने माना कि अब शो की बातचीत में पहले जैसी बेबाकी नहीं रह गई है। उनके मुताबिक, शो की चुलबुली और मसालेदार बातचीत पहले के मुकाबले काफी हल्की हो गई है। इसकी वजह यह है कि मेहमान अब हर बात को लेकर सतर्क रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी कही कोई छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद न बन जाए।

करण ने कहा, “मुझे पता है कि अब शो का जोश पहले जैसा नहीं रहा है और इसकी कॉफी भी पहले के मुकाबले हल्की हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। आपने देखा है कि क्या होता है। कोई भी इस शो पर आकर छोटी-सी बात कह देता है और वह बड़ा मुद्दा बन जाती है। फिर पीआर के स्तर पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता।”

एपिसोड रिलीज होने से पहले मेहमान चाहते हैं बदलाव का मौका

करण जौहर ने बताया कि अब कई सेलिब्रिटी एपिसोड प्रसारित होने से पहले उसका एडिटेड वर्जन देखना चाहते हैं। इसे पोस्ट-एडिट क्लीयरेंस कहा जाता है। इसमें मेहमान या उनकी टीम एपिसोड देखकर किसी खास बातचीत या बयान पर आपत्ति जता सकती है और उसे हटाने की मांग कर सकती है।

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करण ने कहा कि उन्हें मेहमानों की इस मांग से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं उनकी बात का पूरी तरह सम्मान करता हूं, क्योंकि अगर मुझे भी इस शो में बुलाया जाता तो मैं भी ऐसा ही करता। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे किसी पीआर विवाद से गुजरना पड़े। इसलिए भले ही अब शो की कॉफी हल्की हो गई है, लेकिन इसकी वजह लोगों का डर है।”

करण ने कहा कि उनका शो कभी गंभीर मुद्दों या गहरी बातचीत के लिए नहीं बना था। इसका मकसद सिर्फ सितारों के साथ खुलकर और मजेदार बातें करना है।

उन्होंने कहा, “मैंने कभी दावा नहीं किया कि यह शो गंभीर, बौद्धिक या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहरी बातचीत करने के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ बेबाक बातचीत का मंच है। कभी-कभी इसमें किसी गंभीर मुद्दे पर बात होती है, लेकिन यह शो खुद को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लेता।”

हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के विवाद से लगा था करण को झटका

करण जौहर के लिए ‘कॉफी विद करण’ का सबसे विवादित पल साल 2019 में आया था, जब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल शो में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों की कुछ टिप्पणियों को महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और सेक्सिस्ट माना गया था। इसके बाद देशभर में उनकी आलोचना हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया था।

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करण ने बताया कि इस विवाद का उन पर गहरा असर पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा अपने मेहमानों की चिंता रहती है और जब भी कोई उनके शो के बाद ट्रोलिंग या विवाद का शिकार होता है, तो उन्हें अपराधबोध महसूस होता है।

करण ने कहा, “मैं इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हूं कि किसी को ऑनलाइन ट्रोलिंग या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। एक अच्छा होस्ट होने का मतलब है कि आप अपने मेहमानों का सम्मान करें और उनकी परवाह करें। आप उनका ख्याल रखें। इसलिए जब भी कोई विवाद होता है, तो मुझे अपराधबोध महसूस होता है।”

उन्होंने आगे बताया कि हार्दिक और केएल राहुल के विवाद के बाद वह कई सालों तक दोनों क्रिकेटरों के करियर पर नजर रखते रहे। करण ने कहा, “मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कई सालों तक उनके करियर को ट्रैक करता रहा। उनके लगभग हर मैच पर नजर रखता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे उनकी चिंता थी। मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहता था।”

‘कॉफी विद करण’ का नौवां और आखिरी सीजन

‘कॉफी विद करण’ का नौवां और आखिरी सीजन फिलहाल जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। इस सीजन के शुरुआती तीन एपिसोड में सलमान खान, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा नजर आए। इसके अलावा वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ अर्जुन कपूर भी शो का हिस्सा बने। वहीं, चौथा एपिसोड बुधवार को करीना कपूर खान और सैफ अली खान के साथ स्ट्रीम हुआ।