‘धड़क’ के नए पोस्टर में प्यार के रंग बिखेरते नज़र आ रहे हैं ईशान-जाह्वी

करण जौहर कई नए प्रोजेक्ट्स में बिज़ी है और उनके प्रोडक्शन में बन रही फिल्म धड़क को लेकर कई फैंस खासे उत्साहित हैं। हाल ही में करण ने इस फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक धड़क में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर लीड रोल में होंगे। इस फिल्म से सुपरस्टार श्रीदेवी की बेटी जाह्वी कपूर अपने करियर की शुरूआत करने जा रही हैं। इस कलरफुल पोस्टर में ईशान और जाह्ववी रोमैंटिक अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं। जहां दोनों सितारों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं वहीं दोनों के ही हाथों में कई खूबसूरत रंग देखे जा सकते हैं। इस फिल्म के साथ ही जाह्नवी अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत करने जा रही हैं। वहीं ईशान हाल ही में ईरान के निर्देशक माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में नज़र आए थे। इस फिल्म में ईशान की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने काफी सराहा था।

श्रीदेवी की आकस्मिक मृत्यु के समय जाह्नवी इस फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। यही कारण था कि वे अपने परिवार के साथ कज़न मोहित मारवाह की शादी समारोह में हिस्सा नहीं ले पाई थी। इस हादसे के दो हफ्ते बाद जाह्वी ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि ‘धड़क’ सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक है। सैराट को नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया था वहीं धड़क को शशांक खेतान बना रहे हैं।

