Karan Johar Dharma Productions: करण जौहर के प्रोड्क्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में बीती रात भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। मुंबई के गोरेगांव में यह प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है। खबरों के मुताबिक, 30 अप्रैल की रात 2 बजकर 30 मिनट के करीब धर्मा प्रोडक्शन के गोडाउन में आग लगी। जिसके चलते वहां पर मौजूद किताबें, कॉस्ट्यूम और प्रॉप सब जलकर खाक हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शन के गोडाउन में सबसे पहले आग लगी। धीरे-धीरे आग तीसरी मंजिल तक फैल गई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचीं 12 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबरों की मानें तो यह लेवल 3 फायर थी जिसके कारण बिल्डिंग को भी भारी नुकसान हुआ है।

#SpotVisuals: Fire broke out at Cama Industrial Estate in Mumbai's Goregaon around 2:30 am; 12 fire tenders present at the spot. Fire fighting operations underway. #Maharashtra pic.twitter.com/ocR07hkJ9N

— ANI (@ANI) April 30, 2019