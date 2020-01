कौन है जो करण जौहर को ‘करण जोकर’ कहकर बुलाता है, जानिए क्या था इनका रिएक्शन

करण जौहर बॉलीवुड का जाना माना नाम है। करण इंडस्ट्री में हर सेलेब के फेवरेट हैं। इसकी वजह है उनका डिफरेंट स्टाइल। लेकिन कोई है जो उन्हें ‘करण जोकर’ कहकर भी पुकारता है। इस पर करण भी कहते हैं कि ‘शायद वह मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं । ‘करण को जोकर कोई और नहीं उनके लाड़ले बेटे ही बुलाते हैं। दरअसल, करण ने एक ट्वीट पोस्ट किया। अपने ट्वीट में करण ने लिखा- माय सन कॉल्ड में करण जोहर (मेरे बेटे ने मुझे करण जोकर बुलाया। ) मुझे लगता है कि वह मुझे इंस्टा पर फ़ॉलो करने लगे हैं। ‘

करण जौहर के इस ट्वीट को देख कर फैंस उनके बच्चों की क्यूटनेस पर प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर कहता- ‘करण यश और रूही तुम्हें तुतलाकर करण जोकर कहते हैं हाहाहा।’ तो किसी ने कहा- ‘ओह! ये तो क्यूटनेस की हद पार है।’

किसी ने मस्ती लेते हुए कहा- ‘नहीं उन्होंने शायद तुम्हारी नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लीं।’ करण ने इंस्टा का जिक्र किया तो इस पर एक यूजर ने कहा ‘नहीं नहीं शायद ट्विटर भी हो सकता है।’ करण का मजाक उड़ाते हुए एक यूजर लिखता- सुना है बच्चे सच बोलते हैं। तो कोई बोला सही पहचाना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान सब जानते हैं।

My son just called me Karan JOKER! I think he follows me on Instagram!

— Karan Johar (@karanjohar) January 16, 2020