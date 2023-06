Karan Deol Wedding: बेटे के संगीत पर ‘मैं निकला गड्डी लेकर’ गाने पर सनी देओल ने किया डांस, धर्मेंद्र भी झूमे, मैचिंग आउटफिट में नजर आए करण-द्रशा

Karan Deol Wedding: धर्मेंद्र ने भी ‘यमला पगला दीवाना’ गाने पर डांस किया। बॉबी देओल और सनी देओल ने भी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया।

करण देओल के संगीत (फोटो-विरल भयानी इंस्टाग्राम)

