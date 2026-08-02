पंजाबी सिंगर करण औजला अपने शानदार गानों के लिए काफी मशहूर हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान है। अब समय रैना के कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में उन्हें देखा गया, जहां उन्होंने अपने गाने ‘एमएफ गबरू’ पर हुए केस के बारे में बात की। मस्ती मजाक के माहौल में उन्होंने बताया कि जब उन पर केस हुआ तो उनका रिएक्शन क्या था और उन्होंने क्या किया था।

समय रैना के कॉमेडी शे ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का चौथा एपिसोड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। इसमें बतौर जज पंजाबी सिंगर करण औजला को भी देखा गया। सिंगर ने शो में काफी मस्ती मजाक किया, जिसके क्लिप्स इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहे हैं। समय रैना शो में सभी पैनलिस्ट को ऑडियंस से मिलवाते हैं।

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इसके बाद समय और करण के बीच एक मजेदार बातचीत होती है, जिसमें कॉमेडियन ने बताते हैं कि सिंगर स्पेशली इस शो के शूट के लिए दुबई से आए हैं। समय रैना इसके लिए करण औजला का धन्यवाद करते हैं। जिसके जवाब में सिंगर कहते हैं कि वह कहीं से भी इसके लिए आ सकते हैं।

समय मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये रिलीज होने के बाद दुबई जाते हैं। इस पर करण औजला जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मेरी फ्लाइट पहले से ही बुक है, मैं इसके बाद निकल जाऊंगा।

समय ने सिंगर से पूछा कि क्या उन पर कभी कोई केस हुआ है तो सिंगर कहते हैं कि मेरे ऊपर इतने लेवल का नहीं हुआ जितना आपका हुआ था, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वुड यू रादर ये वो।

समय ने करण औजला से पूछा कि आपने क्या किया था, तो सिंगर ने मजाकिया अंदाज में अपना विवादित गाना ‘एमएफ गबरू’ गाया। समय हैरान होते हुए कहते हैं कि उस पर केस हो गया, तो आपने क्या किया। तो इसके जवाब में करण औजला उसी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि मैं दुबई…। ये सुनते ही पैनलिस्ट समेत वहां बैठे सभी लोग जोर से ठहाके लगाने लगते हैं।

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इस गाने का नाम एमएफ गबरू है, साल 2025 में सिंगर करण औजला पर इस गाने के विवादित बोल के लिए कानूनी और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था। पंजाब महिला आयोग ने गाने के बोलों पर संज्ञान लिया था और सिंगर को नोटिस भेजा था।

आयोग का कहना था कि गाने में महिलाओं के लिए कथित तौर पर अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी केस पर बात करते हुए समय रैना के शो में सिंगर ने मजाकिया अंदाज में ये सब बताया।