70 साल पुराने मशहूर RK स्टूडियो को बेचने की हो रही तैयारी, ऋषि कपूर ने दी जानकारी

चेंबूर का बना 70 साल पुराने मशहूर आर.के स्टूडियो को बेचने की तैयारी हो रही है। राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, रितु नंदा और रीमा जैन ने मिलकर ये फैसला लिया है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, राज कपूर का मशहूर आर के स्टूडियो बिकने के लिए तैयार है। 70 सालों के बाद इस स्टूडियो को बेचा जा रहा है। कपूर परिवार इस स्टूडियो को बेचने के लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉर्पोरेट्स से लगातार संपर्क बना रहा है। 63 साल की उम्र में राज कपूर के निधन के बाद अब ये फैसला लिया गया है।

ऋषि कपूर ने कहा है कि, ‘एक समय पर हमने इस स्टूडियो को रेनोवेट कराया था लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि सारी चीजें आपके हिसाब से ही हों। हम सभी इस बात से बेहद दु:खी हैं। आग लगने से पहले भी आर के स्टूडियो के हालात अच्छे नहीं थे। काम बेहद कम था और फिल्मों, टीवी सीरियल्स और एड शूट्स की जो डिमांड आती थी, वे लोग फ्री पार्किंग स्पेस, एयर कंडीशनिंग और डिस्काउंट्स की मांग करते थे।’

2017 September 16th. Gutted by a devastating inferno. Scars shall remain but will build a state of the art studio. pic.twitter.com/MyKKCfhgBr

— Rishi Kapoor (@chintskap) September 19, 2017