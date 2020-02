View this post on Instagram

Aaj raat darna nahi bas hasna hai! Dekhiye #Bhoot #TheHauntedShip ke star Vicky Kaushal ko #TheKapilSharmaShow mein, aaj raat 9:30 baje. @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @vickykaushal09