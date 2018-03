कपिल ने सुनील से कहा- पहले लोगों को हंसा के दिखा, कॉमेडियन ने दिया ये जवाब

कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच विवाद खत्म होने की बजाए बढ़ता जा रहा है। कपिल ने ट्विटर पर सुनील ग्रोवर को झूठा बताया।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुनील ग्रोवर ने कहा, ”मुझे पता है कि उन्होंने मुझे झूठा कहा है और यह भी कहा है कि पहले लोगों को हंसा के दिखा।” कपिल को जवाब देते हुए सुनील ने कहा, ”मुझे कपिल की सेहत की चिंता हो रही है। ट्वीट करने के समय को देखिए। मैं कैसे दुखी हो सकता हूं? मैं भगवान से कपिल के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उन्हें स्वंय भी अपना ख्याल रखना चाहिए।”

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सुनील ने कहा, ”हम दोनों मैच्युर हैं, उस घटना के बाद भी हम मिले। उसके बाद हम दोनों के बीच कई चीजें हुई, मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करना चाहिए। मैंने उनके साथ दो शो में काम किया मैं इसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सुनील ने कहा, फैंस लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या मैं कपिल के शो में आ रहा हूं, इसलिए मैंने जवाब देने का फैसला किया। मेरा उनके साथ झगड़ा करने का विचार नहीं था।”

Yes .. he is lying .. I called him 100 times n sent my people to his home .. even I went to his home to meet him for the show .. but now I will not let anybody take any advantage on my name .. enough is enough

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 17, 2018