कपिल शर्मा की इस हरकत पर भड़क गईं फराह खान, सबके सामने कह दिया ‘बदतमीज’

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान की छवि एक कूल और फ्रेंडली सेलिब्रिटी वाली है जो सोशल मीडिया पर किसी को लताड़ नहीं लगाती हैं। हालांकि हाल ही में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत गुस्से में आ गईं और उन्होंने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। खान ने उन सभी लोगों को डांटा जो उन्हें फोन करने के बजाए वाट्सऐप करके अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। अपने इस ट्विट के जरिए उन्होंने कपिल शर्मा पर चुटकी ली और वो फिरंगी की स्क्रिनिंग की बात कर रही थीं।

ट्विट करके फराह खान ने लिखा- प्रिय अशिष्ट लोग अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रीमियर, प्रीव्यू या पार्टी में उपस्थित रहूं तो कृपया मुझे वाट्सऐप पर जनता इनवाइट ना भेजें। आप मेरे लिए कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। सबसे कम आप जो कर सकते हैं वो है पर्सनल कॉल। अगर आपके पास उसके लिए भी समय नहीं है तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मेरे पास तैयार होकर आपके लिए आने का समय है?

Dear Mannerless people,if u want me 2 attend ur premier/preview/party DON,T send me a “ janta invite” on WhatsApp! U r not doing me a favour! The least u can do is make a personal call. If u cant find the time for it what makes u think i hav time 2 get ready n cm for you??!

