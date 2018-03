Family Nights with Kapil Sharma के पहले एपिसोड में इन सबको मिस कर रहे हैं कपिल शर्मा

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से छोटे परदे पर वापसी कर चुके हैं। सोनी एंटरटेनमेंट पर कपिल का नया शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ 25 मार्च से शुरू हो चुका है। कपिल के इस नए शो में उनके पुरानी साथी कलाकार में से कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर ने ही वापसी की है, हालांकि अन्य साथी कलाकारों ने वापसी नहीं की। कपिल अपने नए शो में पुराने शो के कुछ लोगों को मिस कर रहे हैं। कपिल के पुराने ‘द कपिल शर्मा शो’ के कलाकार अली असगर के ट्वीट ने एक ट्वीट किया जिसका रिप्लाई देते हुए कपिल शर्मा ने लोगों को मिस करने की बात कही।

कपिल के पुराने शो में दादी का किरदार निभाने वाले अली ने कपिल को नए शो की बधाई देते हुए लिखा, एंटरटेनमेंट इज बैक, ऑल द बेस्ट कपिल शर्मा, मे यू रॉक विद फैमिली टाइम्स। अली के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कपिल ने लिखा, शुक्रिया अली भाई। आप लोगों को बहुत मिस कर रहा। यह वही फ्लोर है जिसमें हम लोगों ने कॉमेडी नाइट्स शूट किया था। केवल मैं जानता हूं कि आप लोगों के बिना किस तरह मैं शूटिंग कर रहा हूं। लव यू।

Thank u ali bhai .. missing u guys .. it’s the same floor where we used to shoot comedy nights.. I only know how I am shooting without u guys .. love u

