पहले टि्वटर पर दीं भद्दी-भद्दी गालियां, अब बोले कपिल शर्मा- जो कहा दिल से कहा

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर ट्विटर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर भद्दी भाषा में कई सारे ट्वीट्स सामने आने के बाद से ही उनके फैन्स काफी हैरान हैं। हालांकि शुक्रवार की शाम को ही उनके अकाउंट से वो सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि उनका अकाउंट हैक हो जाने के कारण इस तरह के ट्वीट्स किए गए थे, जिसे इग्नोर किया जाए। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। कपिल के अकाउंट से शनिवार को एक अन्य ट्वीट किया गया और कहा गया कि वह सारे भद्दी भाषा वाले ट्वीट्स उन्होंने खुद किए थे और सारी बातें दिल से कही थी। कपिल शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था। वह मेरी टीम थी, जिन्होंने मेरे सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन मैं इस कुत्ते बिकाऊ रिपोर्टर से डरने वाला नहीं हूं। वह थोड़े से पैसों के लिए किसी के लिए कुछ भी लिख सकता है। बेशर्म।’

वहीं कपिल शर्मा ने अपने एक्स मैनेजर नीति, प्रीत समेत एक पत्रकार के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण ही उन्हें भावनात्मक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। बता दें कि इससे पहले कपिल शर्मा के ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को बहुत ही भद्दी भाषा में कई सारे ट्वीट्स किए गए थे। इन ट्वीट्स में उन्होंने एक पत्रकार के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था और उसे गालियां भी दी थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल ने कथित तौर पर फोन पर पत्रकार से गाली-गलौज भाी की है।

Some people just want to defame you for few bucks but it will take ages to make a stand against the wrong.. I shall do it today n forever.. pic.twitter.com/Vg8bJoWwhF

— KAPIL (@KapilSharmaK9) April 7, 2018