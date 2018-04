कपिल शर्मा ने अपनी एक्स मैनेजर प्रीति सिमोस और उनकी बहन नीति को अपनी मेंटल कंडीशन का दोषी ठहराया है। कपिल ने दोनों बहनों पर हैरेसमेंट करने और पैसे मांगने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद अब प्रीति की बहन नीति ने कपिल के इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीति ने सोशल मीडिया पर कपिल को दो पेज का एक मैसेज लिखा है। अपने स्टेटमेंट में नीति सारे आरोपों को गलत बताती हैं। नीति ने कपिल को सलाह देते हुए कहा कि वह इन सब से बाहर आ जाएं और इस इश्यू को खत्म करें।

नीति कपिल के नाम अपने ओपन लेटर में लिखती हैं, “लगातार 4-5 दिनों से हम पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। इन आरोपों में कोई सबूत नहीं है। आपने हमें कई बार मैसेज और कॉल किए, ताकि हम वापस आएं और साथ काम करें। पिछले महीने आप मेरे घर भी आए थे। इस दौरान मेरी फैमिली आपसे मिल कर काफी इमोशनल भी हो गई थी। हम एक टीम, एक फैमिली की तरह काम करने वापस आए। …और सब कुछ भूल गए। आप वापस घर गए। इसके बाद आप कहीं गायब हो गए, न कोई कॉन्टैक्ट, न मिलने का जरिया।”

