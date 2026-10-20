पंजाबी गायक दलेर मेहंदी बड़े विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गायक पर नशे में होने का आरोप लगाते देखा जा सकता है। अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दलेर के बचाव में पोस्ट किया है। कपिल ने कहा कि लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते।

कपिल शर्मा ने दलेर के भाई और गायक मीका सिंह का एक वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने मैसेज भी लिखा। कपिल ने हिंट दिया कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी सर्जरी हुई थी, जो स्टेज पर उनकी लड़खड़ाती जुबान के पीछे का कारण हो सकता है।

कपिल शर्मा ने लिया दलेर का पक्ष

कॉमेडियन ने लिखा, ‘दलेर मेहंदी पाजी की कुछ गंभीर सर्जरी हुई थी जो लोग नहीं जानते। हम सभी को बस एक-दूसरे के प्रति थोड़ा दयालु होने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि कोई किस दौर से गुजर रहा है। सफाई के लिए धन्यवाद मीका सिंह पाजी। भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें। हम आपसे प्यार करते हैं दलेर पाजी।’

कॉमेडियन ने मीका की पोस्ट पर भी एक कमेंट छोड़ा है। उन्होंने लिखा, ‘भगवान दलेर पाजी को तेजी से ठीक होने की शक्ति दें। वह जल्द ही स्टेज पर शेर की तरह दहाड़ेंगे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सिर्फ कुछ व्यूज के लिए यह फर्जी खबर फैला रहे हैं। भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें।’

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मीका सिंह ने बताई वजह

दलेर मेहंदी के छोटे भाई मीका सिंह ने उनके बचाव में वीडियो शेयर की है। उन्होंने कहा, ‘हमारे मीडिया के दोस्तों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच कर लें। अगर कोई बिना सबूत के आरोप लगाता है, तो कृपया उन पर आंख बंद करके विश्वास न करें या सच्चाई की जांच किए बिना खबर न फैलाएं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘जिस तरह से दलेर मेहंदी के साथ मंच पर व्यवहार किया गया वह निराशाजनक था। एक सम्मानित मंत्री मंच पर आए और उन पर शराब पीने का आरोप लगाया। लेकिन ऐसे दावे प्रकाशित करने से पहले, क्या हमें तथ्यों की जांच नहीं करनी चाहिए और कलाकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देना चाहिए? क्या कोई कोल्डप्ले जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंड के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करेगा?’

दलेर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए मीका ने खुलासा किया कि गायक पिछले दो सालों से अस्वस्थ थे और अभी भी ठीक हो रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि दलेर मेहंदी शराब का सेवन नहीं करते हैं।

मीका ने कहा, ‘मैं अपने भाई दलेर मेहंदी को जानता हूं, और वह शराब नहीं पीते हैं। वह पिछले दो सालों से अस्वस्थ हैं और अभी भी ठीक हो रहे हैं। फिर भी वह अपने बैंड के साथ परफॉर्म करना जारी रखे हुए हैं। इन दिनों कई कलाकार बैकिंग ट्रैक का उपयोग करते हैं। लेकिन कोई भी उनसे उसी तरह सवाल नहीं करता।’

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मीका सिंह और कपिल शर्मा के अलावा गायक पलाश सेन ने भी दलेर मेहंदी का पक्ष लेते हुए एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि दलेर शराब नहीं पीते हैं। उन्होंने लिखा, ‘आपकी लगातार हो रही ट्रोलिंग और नकारात्मकता को देखकर दुख होता है। लेकिन यह भी याद दिलाता है कि स्क्रीन के पीछे बैठे लोगों के लिए आइकन के पीछे के इंसान को भूल जाना कितना आसान है। वे मीम्स और हेडलाइंस देखते हैं… मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जिसने अपना पूरा जीवन, पसीना और आत्मा खुशी फैलाने, संस्कृति को ऊपर उठाने और अपनी कला और परोपकार के माध्यम से सेवा करने में लगा दिया है।’

पलाश ने आगे लिखा, ‘हर किसी का बुरा दिन आता है या तबीयत खराब होती है। बड़े से बड़े लीजेंड भी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अपने फैंस को न आकर निराश नहीं कर सकते। तुम आए और अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की।’

मंत्री ने दलेर मेहंदी पर क्या आरोप लगाया?

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल ने टिहरी गढ़वाल में मां कुंजापुरी मेले में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गायक मंच पर असंतुलित दिखाई दे रहे थे और अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे।

नवरात्रि के जश्न के रूप में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मेहंदी की परफॉरमेंस पर आपत्ति जताते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया। इस बारे में ANI से बात करते हुए उनियाल ने कहा कि गायक को अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए था।

उन्होंने कहा, ‘वह एक बड़े कलाकार हैं। अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय नहीं करता है… वह मंच पर असंतुलित लग रहे थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा वह सिर्फ अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह एक बड़े कलाकार हैं और उन्हें अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए। उन्हें आने और परफॉर्म करने के लिए 35 लाख रुपये की पेशकश की गई थी। लेकिन वह गा भी नहीं रहे थे। इसलिए मैंने अपना विरोध व्यक्त किया।’

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इस बीच उत्तराखंड के लोक गायक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता प्रीतम भरतवाण ने भी कार्यक्रम में मेहंदी की परफॉरमेंस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि दलेर मेहंदी शराब के नशे में थे या नहीं।