गालीगलौच के दौर के बाद टि्वटर पर वापस लौटे कपिल शर्मा, फैंस से किया यह वादा

दो महीने के लंबे अंतराल के बाद कपिल शर्मा ने ट्विटर पर वापसी की है। उन्होंने अपने पहले ही ट्वीट में अनाउंस किया कि वो अपने फैंस और फॉलोअर्स से रात 11 बजे चैट करेंगे। इस चैट के दौरान फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे। कपिल के फैंस और फॉलोअर्स ने उनसे कपिल की सेहत और उनके टीवी पर वापसी से जुड़े कई सवाल किए। कई लोगों ने ये भी पूछा कि क्या कपिल अब भी फिट हैं या मोटे हो गए हैं। इसके जवाब में कपिल ने कहा कि मोटा हो गया हूं लेकिन वादा करता हूं कि वज़न जल्दी ही घटा लूंगा। वहीं एक शख्स ने पूछा – पापा पूछ रहे हैं कि डीपी कब चेंज करोगे? कपिल ने जवाब दिया कि जब तक वापस शेप में नहीं आ जाता।

Just wanna ask r u still with gym n exercises or else mota ho gaye ho?? Love #AskKapil

— Ramanna (@Prathamesh_1299) June 7, 2018