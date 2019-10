The Kapil Sharma Show: एक्ट्रेस और सिंगर प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म The Sky is Pink के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म में उनके साथ अभिनेता फरहान अख्सर, जायरा वसीम और रोहित सराफ हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा अपनी मां के साथ The Kapil Sharma Show के सेट पर पहुंची। इस दौरान वह पूरी तरह से भारतीय नारी की वेशभूषा में नजर आईं। शो में पहुंची प्रियंका का कपिल शर्मा ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया और उन्हें शादी की मुबारकबाद दी। कपिल प्रियंका से उनकी शादी के बाद पहली बार मिल थे। कपिल ने क्वांटिको स्टार से कहा, आपको शादी की बहुत-बहुत बधाई। इसके प्रति उत्तर में देसी गर्ल ने कॉमेडी किंग को भी उनकी शादी की शुभकामनाएं दीं। कपिल ने शो में आए लोगों को बताया कि वैसे मेरी और प्रियंका की शादी का योग एक साथ निकला था पर वो अलग बात है कि अलग-अलग जगह हो गई। बता दें प्रियंका और कपिल की शादी में महज 12 दिन का अंतर था। 1 दिसंबर को प्रियंका की शादी थी जबकि 12 को कपिल की।

इसी के साथ कपिल ने प्रियंका से खुलासा किया कि वैसे मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था लेकिन मम्मी को इंग्लिश नहीं आती तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया की। तब प्रियंका ने कपिल पर तंज कसते हुए कहा, एक मिनट मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या आपको। इस दौरान प्रियंका ने कपिल से शिकायत कर कहा, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने तुम्हें कार्ड भी भेजा था फिर भी तुम मेरी शादी में नहीं आए। जबकि मैं तो जब तुम्हारे शो पर आती हूं तो पूरे खानदान को लेकर आती हूं। प्रियंका के सवाल के जवाब में कपिल ने हंसते हुए कहा, मैं तो घोड़ी पर आना चाहता था।

शो में नया ट्वीस्ट तब आया जब कपिल ने प्रियंका से पूछा कि जब भी वह आपके पति निक जोनस आपकी मां से कैसे मिलते हैं जैसे इंडिया में दामाद पैर छूते हैं वैसे या फिर फ्लाइंग किस करते हैं? तब प्रियंका ने बताया कि वह हमेशा उन्हें गले लगाता है। इसके बाद प्रियंका ने कपिल से सवाल पर सवाल पूछे। प्रियंका ने कपिल से पहला सवाल पूछा कि जब आपकी मां और पत्नी गिन्नी एक साथ आवाज दें तो आपकी सुनोगे? इस बात पर कपिल के बिना कुछ कहे उनकी मां ने कहा पहले वाइफ की सुनेगा। इसके बाद प्रियंका ने कपिल से पूछा, जब मां और गिन्नी किसी बात को लेकर नाराज हो जाएं तो पहले किसे मनाओगे। तब कपिल की मां ने कहा पहले पत्नी को। मां की ऐसी बातें सुन कपिल ने कहा लोग कहते हैं शादी के बाद लड़का बदल जाता है लेकिन यहां मेरे साथ उल्टा हुआ, क्योंकि मेरी मां बदल गई।

