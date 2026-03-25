बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सफलता का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक्टर एक बार फिर कांतारा विवाद को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि पिछले साल यह विवाद ‘धुरंधर’ के प्रमोशन के दौरान ही शुरू हुआ था। अभिनेता ने एक इवेंट में ‘कांतारा चैप्टर 1’ में दिखाए गए ‘दैवा (भूता कोला)’ परंपरा की नकल की थी।

जिसे कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना। इसके बाद काफी विवाद हुआ था। हालांकि, इसके लिए एक्टर पहले ही एक पोस्ट शेयर करते हुए माफी मांग चुके हैं, लेकिन अभी भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसके लिए रणवीर सिंह को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए माफी मांगनी होगी।

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चामुंडी मंदिर भी जाएंगे रणवीर सिंह

अब, खबर है कि रणवीर ने कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया है कि वह अपने कामों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए तैयार हैं और कोर्ट के आदेश के अनुसार चामुंडी मंदिर भी जाएंगे। एक्टर ने कोर्ट को यह जानकारी तब दी, जब कोर्ट इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस बीच हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एक्टर ने जो किया (नकल करना) वह सही नहीं था।

बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत एक वकील प्रशांत मेथल ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा, “मैं यह शिकायत इसलिए दर्ज करा रहा हूं ताकि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के गैर-कानूनी और आपत्तिजनक कामों पर आपका तुरंत ध्यान दिलाया जा सके, जिनसे मेरी धार्मिक भावनाएं और लाखों हिंदुओं की भावनाएं, खासकर कर्नाटक के तुलु-भाषी समुदाय की भावनाएं गहरी आहत हुई हैं।”

प्रशांत ने आगे बताया कि 28 नवंबर को गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह के दौरान अभिनेता ने ‘दैव’ को बोलचाल में ‘भूत’ या ‘चुड़ैल’ कहकर संबोधित किया, जिससे यह अपराध और भी गंभीर हो गया। इसके बाद, रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान करते हैं।

अभिनेता ने लिखा, “मेरा मकसद फिल्म में ऋषभ के शानदार अभिनय को उजागर करना था। एक अभिनेता होने के नाते मैं जानता हूं कि उस खास दृश्य को ठीक वैसे ही निभाने में कितनी मेहनत लगती है, जैसा उन्होंने किया। जिसके लिए मेरे मन में उनके प्रति असीम सम्मान है। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।”

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‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह के किरदार की मां का रोल मधुरजीत सरघी ने निभाया है। ऐसे में अब बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर वह कौन हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें।