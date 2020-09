सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसके तार अब कन्नड़ फ़िल्म उद्योग से भी जुड़ गए हैं। बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा (सेंट्रल क्राइम ब्रांच ) ने कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के आवास पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक़ सीसीबी की एक टीम उनके आवास पर सुबह करीब 6 बजे पहुंची। उनके ख़िलाफ़ ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने की जांच चल रही है। इसके बाद सीसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

सीसीबी ने कन्नड़ अभिनेत्री को बुधवार को एक नोटिस जारी करके सीसीबी के सामने पेश होने के लिए कहा था लेकिन रागिनी ने वकीलों की एक टीम भेजकर सोमवार तक का समय मांगा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जारी किया था। पुलिस ने इस बीच बताया है कि उन्होंने रवि नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है जिसकी कन्नड़ फिल्म जगत में गहरी पैठ है। इसी ने ड्रग्स रैकेट में रागिनी के जुड़े होने की बात कही थी। उधर, फ़िल्म निर्माता और पत्रकार इंद्रजीत लोकेश ने सैंडलवुड में मादक पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर सीसीबी के पास अपना बयान दर्ज करवाया है।

Karnataka: Kannada actress Ragini detained by Central Crime Branch (CCB) in Bengaluru, in connection with a drug case. https://t.co/SfKkw9kmXC pic.twitter.com/mj4iRwROrI

— ANI (@ANI) September 4, 2020