दिव्या सुरेश कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। वह कई फिल्मों में काम करने के साथ-साथ ‘बिग बॉस कन्नड़ सीजन 8’ की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बेंगलुरु में सड़क पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि रविवार रात वह अपनी कजिन के साथ कार की तरफ जा रही थीं। तभी एक व्यक्ति उनका पीछा करने लगा, जिससे वे असहज और डरा हुआ महसूस करने लगीं। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है।

दिव्या ने महिलाओं की सुरक्षा उठाए सवाल

दिव्या ने लिखा, “हमारा पीछा करते हुए वह खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहा था। हमने तुरंत उसे देखा और रोका भी, लेकिन वह नहीं रुका। वह तब तक ऐसा करता रहा, जब तक हम अपनी कार में नहीं बैठ गए। किसी भी महिला को सिर्फ रात में सड़क पर चलने की वजह से ऐसी घटना का सामना नहीं करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के जो वादे किए जाते हैं, वे आखिर कहां हैं?”

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अभिनेत्री ने शेयर किया घटना का वीडियो

सिर्फ इतना ही नहीं, दिव्या सुरेश ने इस घटना का एक वीडियो भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। वीडियो में अभिनेत्री अपनी कजिन से कहते हुई दिखाई दीं कि वह उस व्यक्ति की हरकतों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही हैं। इस पर उनकी कजिन कहती हैं कि वहां उसके हाथ को देखो।” जब दिव्या ने बताया कि वह व्यक्ति कार में बैठने के बाद भी उनका पीछा कर रहा था, तो उनकी कजिन ने उन्हें पुलिस को फोन करने की सलाह दी।

हिट-एंड-रन केस में आया था दिव्या का नाम

पिछले साल दिव्या सुरेश का नाम बेंगलुरु में एक कथित हिट-एंड-रन मामले में भी सामने आया था। रिपोर्टों के अनुसार, 4 अक्टूबर 2025 को रात करीब 1:30 बजे ब्यातरायनपुरा के नित्या होटल के पास एक कार की टक्कर से तीन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दावा किया कि कार चला रही व्यक्ति दिव्या सुरेश थीं। पुलिस ने जांच के लिए संबंधित कार को जब्त कर लिया था और कहा था कि मामले की आगे की जांच जारी है।

इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं दिव्या

दिव्या सुरेश पहले मॉडल थीं और साल 2017 में उन्होंने ‘मिस इंडिया साउथ’ का खिताब जीता। उसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म ‘#9, हिल्टन क्रॉस’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह ‘राउडी बेबी’, ‘केम्पू हलदी हसीरु’ और ‘हिरण्या’ जैसी फिल्मों में नजर आईं।

फिल्मों के अलावा दिव्या ने ‘नान्ना हेंधथी MBBS’ और ‘जोड़ी हक्की’ जैसे टीवी शो में भी काम किया। हालांकि, दिव्या को सबसे ज्यादा पहचान ‘बिग बॉस कन्नड़ सीजन 8’ से मिली। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप द्वारा होस्ट किए गए इस लोकप्रिय रियलिटी शो में वह प्रतियोगी थीं और 71वें दिन शो से बाहर हो गई थीं।

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