बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आए दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सांसद संजय राउत पर हमलावर रहती हैं। रविवार को अभिनेत्री ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर कहा है कि मुझे इस बात से आश्चर्य है, जो लोग आतंकित करते थे आज खुद डरे हुए हैं। दरअसल कंगना ने शिवसेना के पूर्व सांसद रहे कवि, उद्योगपति प्रीतीश नंदी का एक ट्वीट शेयर करते हुए अपनी बात कही है। प्रीतीश नंदी ने अपने ट्वीट में कोरोनावायरस से त्रस्त महाराष्ट्र की सुबह का जिक्र किया है। कंगना के ट्वीट पर कुछ यूजर्स काफी नाराज़ दिखे और कह रहे हैं कि वो कोरोनावायरस से जूझ रहे शहर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं।

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ये शहर अब कंकाल की तरह लगता है। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग पहले आतंकित करना पसंद करते थे, वो आज खुद डरे हुए हैं? उद्धव ठाकरे और संजय राउत आप इस भयानक दिन को महसूस करते हैं? मैं उत्सुक हूं.. और खुश भी.. जय मुंबा देवी।’

कंगना रनौत ने प्रीतीश नंदी का जो ट्वीट शेयर किया है, उसमें लिखा है, ‘सड़कें खाली हैं। एकाध लोग मास्क लगाए हुए कभी धीरे से गुजर जाते हैं। घूम- घूम कर बांसुरी बजाने वाला भी अब वीकेंड्स पर नहीं आता। गाड़ियों से आने वाली आवाज शांत है। केवल तेजी से दौड़ती एंबुलेंस की आवाज आ रही है। शहर इंतजार में है, भय से शांत। मुंबई…आज की सुबह।’

The city seems like a skeleton of its earlier self, I wonder those who love to terrorise are also terrified today? Uddhav Thackeray and Sanjay Raut you feel this eerie day? I am curious…. and amused as well ….. Jai Mumba Devi https://t.co/lEg8v5yoeQ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 11, 2021