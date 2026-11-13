हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने बीजेपी सांसद और बाॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है। यह केस गांधी परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर दर्ज किया गया है।

पीटीआई के अनुसार, इन पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटों संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को लेकर ”बेहद भड़काऊ बातें” कही गई थीं।

शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जाएगी। यह मामला बीएनएस की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 353 तथा धारा 356 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया है।

कंगना रनौत पर क्या लगे आरोप

शर्मा ने आरोप लगाया कि रनौत ने 10 नवंबर को अपने सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों को लेकर बेहद भड़काऊ बातें कही थीं।

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उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ईमेल के जरिए भेजी गई शिकायत में (जिसकी एक प्रति ‘पीटीआई’ के पास उपलब्ध है) रनौत के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और तय समय-सीमा के भीतर साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। शर्मा ने यह शिकायत गुरुवार रात सात बजकर 51 मिनट पर भेजी थी।

शर्मा के अनुसार, इन पोस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक ”रहस्यमयी विदेशी नागरिक” के रूप में बताया गया। इसमें दावा किया गया है कि वह विदेश के एक कैफे में मौजूद थीं, जब उनके रिश्तेदारों की एक-एक करके हत्या कर दी गई।

इसके बाद वह सरकार की मुखिया बनीं और उन्होंने एक चौंकाने वाली टिप्पणी की थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को अचानक पारिवारिक आवास से निकाल दिया गया था।

शर्मा ने कहा कि इस तरह की झूठी धारणा बनाने से लोगों में वैमनस्य फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन पोस्ट के जरिए डर या दहशत फैलाने के इरादे से झूठी जानकारी प्रसारित की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन पोस्ट से विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैल सकता है, सद्भाव बनाए रखने पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और इनमें राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आरोप एवं दावे किए गए हैं। न सात फेरे, न धार्मिक रस्में! अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने की ‘सेल्फ-रिस्पेक्ट वेडिंग’, क्या है इसका मतलब