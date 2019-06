Rangoli Chandel Blast on Hrithik Roshan: कंगना रनौत की बहन रंगोली अक्सर ऋतिक रोशन पर निशाना साधती रहती हैं। एक बार फिर से रंगोली ने ऋतिक को निशाने पर लिया है। रंगोली का दावा है कि अपनी बहन के बारे में अफवाह ऋतिक ने उड़ाई है। इसके साथ ही रंगोली का यह भी कहना है कि सुनैना (जो कि कंगना के करीब थीं) ने अपने भाई ऋतिक के लिए माफी भी मांगी थी। रंगोली ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी बात सामने रखी है।

दरअसल ऋतिक की बहन सुनैना को लेकर कुछ दिन पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि कुछ समय के बाद ही सुनैना ने ट्वीट कर इन अफवाहों पर हैरानी जताते हुए कहा था कि वह बिल्कुल ठीक हैं। वहीं रंगोली ने एक ट्विटर यूजर के ट्वीट जिसमें लिखा था कि सभी भाई-बहन एक-दूसरे का सहारा नहीं होते। ऐसे में रंगोली ने इसी ट्वीट के जवाब में ऋतिक पर तंज कसते हुए लिखा कि सुनैना रोशन के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह खुद ऋतिक ने ही उड़ाई थी।

Don’t act too smart @chakrabarti_r everyone isn’t nice to their siblings, Hrithik Roshan’s sister Sunaina Roshan has been calling and messaging Kangana and me only to apologise that she didn’t stand up for her when Hrithik framed her as they were friends…. (contd) https://t.co/Ty2HwG7XLj

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 12, 2019