बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर देश-दुनिया से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देते हुए नजर आती हैं। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख कर यूजर्स कन्फयूज हो गए हैं। दरअसल, अभिनेत्री माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां पहने नजर आईं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि क्या कंगना ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है।

वायरल हुआ कंगना रनौत का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें अभिनेत्री अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ एक घर से बाहर निकलती हैं और कार की तरफ आगे बढ़ती हैं। इस दौरान वह लाइट पिंक कलर का सिंपल सलवार-सूट पहने नजर आईं। हालांकि, जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वह था गले में पहना हुआ मंगलसूत्र। अभिनेत्री ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गईं।

यह भी पढ़ें: ‘कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता’, शूटिंग के दौरान ओरी ने किया पोस्ट, ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ से सामने आया रोहित शेट्टी का फर्स्ट लुक

यूजर्स ने पूछे सवाल

कंगना रनौत का वीडियो देखने के बाद वीडियो पर यूजर्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। एक शख्स ने लिखा, “मंगलसूत्र… ये कब हुआ।” दूसरे ने लिखा, “इन्होंने कब शादी कर ली।” तीसरे ने लिखा, ” हो सकता है यह किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा हो।”

‘क्वीन 2’ की शूटिंग कर रही हैं कंगना?

वहीं, कुछ लोगों ने यह भी माना कि शायद कंगना शूट पर जा रही हैं। कुछ ने लिखा कि वह ‘क्वीन 2’ की शूटिंग कर रही हैं, तो कुछ ने लिखा कि वह ‘भारत भाग्य विधाता’ की शूटिंग कर रही हैं। बता दें कि डायरेक्टर विकास बहल ने भी ‘क्वीन 2’ बनने की बात को कन्फर्म किया था।। उन्होंने बताया कि हम काफी समय से ‘क्वीन 2’ पर काम कर रहे थे और अब हमारे पास कुछ ठोस है।

यह भी पढ़ें: Chand Mera Dil Movie Review Updates: सिनेमाघरों में रिलीज हुई अनन्या पांडे और लक्ष्य की ‘चांद मेरा दिल’, जानें कैसी है फिल्म