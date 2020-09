बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। प्रकाश राज बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हैं। इस बीच प्रकाश राज ने ट्वीट कर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद पर पर रिएक्ट किया है। प्रकाश राज ने कंगना रनौत को टारगेट करते हुए एक मीम शेयर किया है और उनका मजाक उड़ाया है।

प्रकाश राज द्वारा शेयर किए गए मीम में लिखा है, ‘कंगना अगर एक फिल्म करके खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझने लगती हैं तो इस हिसाब से तो दीपिका पादुकोण पद्मावती, रितिक रोशन अकबर, शाहरुख खान अशोक, अजय देवगन भगत सिंह, आमिर खान मंगल पांडेय और विवेक ओबेरॉय मोदी जी होने चाहिए।’

प्रकाश राज के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्रीनिवास रॉव नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘यह जरूरी नहीं है कि आप कितनी फिल्में या कितना पैसा कमाते हैं। सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुद्दों को कितनी दृढ़ता से संबोधित करते हैं। अगर कंगना ने अपना मुंह नहीं खोला होता, तो हम ड्रग माफिया को नहीं जान सकते थे जो मशहूर हस्तियों के रूप में काम कर रहे हैं।’

It is not how many films or how much money you earn. It depends on how

strongly you address the issues. If she had not opened her mouth, we would not have known the drug mafia who masquerade as

celebrities. #Justanswered.

—

Srinivasa Rao Chava (@SrinivasaChava) September 12, 2020