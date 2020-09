Kangana Ranaut vs Shiv Sena: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की एक टीम बुलडोजर, क्रेन और हथौड़े लेकर पहुंची और तोड़फोड़ की। कंगना अपने इस दफ्तर को अपने सपने का आशियाना बताती रही हैं। बीएमसी ने इसे चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है। ट्विटर पर #DeathofDemocracy और #kanganaranaut ट्रेंड कर रहा है।

यूजर्स कंगना रनौत को जमकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘मुंबई अब POK नहीं है, यह अब उत्तर कोरिया बन गई है। यह असली फासीवाद जैसा दिखता है।’ आशुतोष ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘भ्रष्ट बीएमसी के पास इन गड्ढों को ठीक करने का समय नहीं है, लेकिन एक लड़की को धमकाने के लिए समय है, क्योंकि इसने उनके मौलाना औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई है।’

Corrupt @mybmc has no time to do something of these Potholes but have so much time to bully a girl who raised her voice against their Maalik Aurangzeb @OfficeofUT #DeathOfDemocracy pic.twitter.com/VnvKLzGDC7

सुनीकेत रॉय ने लिखा, ‘जिन्हें इन गड्ढों को भरना चाहिए वह कंगना के घर जाकर दीवारों में छेद कर रहे हैं। लाइव गुंडाराज, महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। यदि वह दिन के उजाले में एक घर को ध्वस्त कर सकते हैं तो वह 14 जून की रात को एक आदमी को भी मार सकते हैं।’

#DeathOfDemocracy jinhe ye gaddhe bharne chaiye wo wahan deewaro me Jake pehle chedd Kar rhe hain live gunda raaj, #ShameOnMahaGovt If they can demolish a house in day light they can also kill a man on 14th night. #Warriors4SSR @KanganaTeam @arnabofficial7 @drswamy39 pic.twitter.com/XfI2fA36Xz

अंकिता सिंह ने लिखा, ‘ इस संसार में सच बोलने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। कंगना रनौत उसी सच को बोलने की कीमत चुका रही हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। महाराष्ट्र सरकार को कंगना से डर लग रहा है कि कहीं वो सबको एक्सपोज न कर दे।’ विकास कुमार ने लिखा, ‘ऐसा लग रहा है कि मुम्बई में इमरजेंसी लग गई है। महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए।’

This is Killing of Democracy,#KanganaRanaut JI’s office was not illegal before a Weak.

Maharastra Govt. is Scared of @KanganaTeam because She will Expose Bollywood Gang.#DeathOfDemocracy pic.twitter.com/bW5wbyU2w1

— अंकिता सिंह (@indiaAnkita) September 9, 2020