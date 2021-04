दुर्गाष्टमी के मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रसाद की थाली की तस्वीर पोस्ट की तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल प्रसाद में एक कटोरी में मिर्च और प्याज भी रखा हुआ था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ तक बताने लगे। बता दें कि कंगना रनौत अकसर हिंदू धर्म के बारे में भी अपने विचार रखती रहती हैं और उन्हें हिंदुत्व समर्थक माना जाता है।

एक यूजर ने इस तस्वीर पर लिखा, ‘यह प्रसाद तो बहुत अलग दिख रहा है। हिंदुओं ने नवरात्रि में प्याज खाना कब से शुरू कर दिया? ‘ Ashutoshwites नाम के एक ट्विटर हैंडल से कंगना को हिंदू विरोधी तक कह दिया गया। यूजर ने लिखा, ‘नवरात्रि का पहला नियम है लहसुन और प्याज छोड़ दीजिए। और ये व्रत में खा रही हैं। हिंदू विरोधी।’

Imagine to be fasting on ashtami when parsadam in your house looks like this …. अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ