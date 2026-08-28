Kangana Ranaut Rakshabandhan: आज दुनियाभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने भाई के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया और खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया और उनके लिए प्यार भरा संदेश भी लिखा। एक्ट्रेस ने अपने भाई अक्षत को राखी बांधी और उसे आशीर्वाद दिया।

यह भी पढ़ें- ‘मैं BJP की कठपुतली नहीं हूं’, कंगना रनौत का बड़ा बयान, खुद को बताया ‘बेहद डिमांडिंग एक्ट्रेस’

कंगना रनौत ने बांधी भाई के राखी

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने भाई के लिए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा। उन्होंने कहा कि “मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारी कलाई पर मेरा बांधा हुआ प्रेम और स्नेह का बंधन सदैव तुम्हारी रक्षा करे। तुम हमेशा हमारे माता-पिता की सेवा करो, अपने कुल की गरिमा बढ़ाओ, अपनी पत्नी का सदैव कल्याण करो, अपनी संतानों की हमेशा रक्षा करो और जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहो।”

कंगना ने लिखा, “मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें हमेशा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध देखना चाहती हूं। मेरे लिए तुम मेरे माता-पिता की ही छवि हो। तुम्हारा प्रेम, स्नेह और संरक्षण मुझे हमेशा मिलता रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।”

साथ ही उन्होंने सभी को त्योहार की बधाई देते हुए कहा- सभी भाई-बहनों को इस अति प्रिय और पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

कंगना ने अपनाया भारतीय लुक

कंगना ने इन तस्वीरों में पूरे पारंपरिक अंदाज को बरकरार रखा। उन्होंने नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और हाथों में पूजा की थाली नजर आ रही थी। थाली में दीया, रोली और चावल रखे हुए हैं। कंगना ने भाई अक्षत की आरती उतारी और फिर उन्हें राखी बांधी।

कंगना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं, जिनमें भाई-बहन के बीच का प्यारा रिश्ता साफ नजर आ रहा है।

यह भी पढ़ें- ‘तीन-तीन साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती…’, कृति सेनन के सपोर्ट में आए राहुल गांधी तो कंगना रनौत ने किया सवाल

कृति सैनन के साथ विवाद के लिए चर्चा में

हाल ही में एक्ट्रेस ने कृति सैनन के राखी एड पर आपत्ति जताई थी, कृति के कपड़ों को लेकर हुए विवाद के कारण एक्ट्रेस काफी सुर्खियों में रहीं थीं। विवाद इतना बढ़ गया था कि ब्रांड ने कृति के साथ शूट किया गया वो एड हर तरफ से हटा दिया था। ये पहली बार नहीं था जब कंगना अपने किसी बयान के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं।

इसके अलावा दूरदर्शन के साथ बातचीत मे एक्ट्रेस का कहना था कि जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी उनके बयानों से सहमत हो। उन्हें जो सही लगता है उस पर वह अपनी आवाज बुलंद करना पसंद करती हैं और ऐसा आगे भी जारी रहेगा।