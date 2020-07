सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में उठी नेपोटिज्म की बहस के बीच कंगना रनौत की टीम ने तापसी पन्नू का मूवी माफिया की चापलूस बताया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद कंगना ने बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन और फिल्ममेकर को मूवी माफिया बताया था। अब कंगना रनौत की टीम ने तापसी पर निशाना साधा है।

दरअसल सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू के साल 2017 में कंगना और नेपोटिज्म को लेकर दिए बयान के स्क्रीन शॉट्स वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने इसको शेयर करते हुए तापसी पर कंगना पर अटैक करने और स्टार किड्स को बचाने का आरोप लगाया है। इसी ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना रनौत की टीम ने एक बार फिर तापसी पर हमला बोला है।

कंगना रनौत की टीम ने तापसी को घेरते हुए लिखा ‘कई चापलूस आउटसाइडर्स कंगना द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मूवी माफिया की गुड बुक्स में शामिल होना चाहती हैं, उन्हें कंगना पर हमला बोलने के लिए फिल्में मिलती हैं और अवॉर्ड्स मिलते हैं। ये किसी महिला का खुलेआम शोषण करते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तापसी।’

बता दें कि जिस यूजर्स के पोस्ट को कंगना की टीम ने शेयर किया है, उसने एक्ट्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि साल 2017 में तापसी पन्नू कंगना पर अटैक करने और स्टार किड्स को बचाने में व्यस्त थीं। अब वह आउटसाइडर्स की मसीहा बनना चाहती हैं। अभी भी वह उन लोगों का नाम लेने, जिन्होंने उनको बाहर निकाला हुआ है, के बजाय ऑडियंस को ही दोष दे रही हैं। लगता है, अपनी इंडस्ट्री के बजाय सरकार को याद करना आसान है।

Many chaploos outsiders consistently try to derail d movements started by Kangana,dey want to b in movie mafia good books,dey gt movies & awards fr attacking Kangana & dey take part in open harassment f a woman,shame on u @taapsee u reap the fruits f hr struggles bt gang up on hr https://t.co/0XZqVLsPok

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 4, 2020