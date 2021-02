इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने देश में चल रहे किसानों के मुद्दे पर एक सवाल किया तो कंगना रनौत ने पलट कर जवाब दे डाला। कंगना ने रिहाना के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग कर चुप रहने की सलाह दी थी। कंगना के रिएक्शन पर अब एक्टर सुशांत सिंह ने कंगना का नाम लिए बगैर उनके लिए एक ट्वीट किया है। एक्टर ने कंगना का नाम लेने कि जगह लिखा ‘इस अकाउंट को मैं कब से इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन अब बहुत हुआ। इस ट्वीट को मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है। वहीं मैंने किसान एकता मोर्चा के हेंडल को भी कहा है कि डिफेम करने के लिए इस अकाउंट को रिपोर्ट करें। यह हमारे किसानों को आतंकी कह रही है?

सुशांत के इस पोस्ट पर लोगों ने ढेरों कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कहा- कौन क्या कर रहा है यह तो तय हो चुका है। अब फैसला हमें करना है कि हम फसल उगाने वालों के साथ हैं या राहों में कांटे बिछाने वालों के साथ? यह तो तय है कि हम कांटे बिछाने वालों के साथ नहीं है। अब यह हम तय करेंगे की कांटे बिछाने वालों का क्या करा जाए? ममता नाम की यूजर बोलीं- ये कैसे सौदागर आ गए हैं, हमारे मुल्क में सारा देश पंसारी की दुकान बन गया है! मालूम ना था कि इतना कुछ है, घर में बेचने के लिए, ज़मीन से लेकर ज़मीर तक सब बिकता जा रहा है!

हारुन खान ने कंगना के लिए लिखा- कंगना कुछ भी कर लें, इनकी हालत कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी जैसी होंगी। ये बीजेपी है। अभी भी वक्त है देश के अन्नदाता का साथ दें, जो उचित हो लिखे। मग़र किसानों पर टिप्पणी कर ठेस न पहुचाएं।

I have been trying my best to ignore this account, but enough is enough. Already reported this tweet, and I implore @Kisanektamorcha to sue this handle for defamation, it is calling our farmers ‘terrorists’. @arunbothra ji is this internal defamation ok? pic.twitter.com/aBmtkly1fF

— सुशांत सिंह sushant singh ‏سشانت سنگھ (@sushant_says) February 2, 2021