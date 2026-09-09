कंगना रनौत ने तमिल एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का समर्थन किया है। तृषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच कंगना ने कहा कि जब किसी महिला के खिलाफ गाली-गलौज या उसके चरित्र पर सवाल उठाने की बात आती है, तो अक्सर निशाना महिला को ही बनाया जाता है।
कुल्लू में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक के बाद कंगना ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिना तृषा का नाम लिए बयान दिया। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर तृषा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्या बोलीं कंगना?
कंगना ने कहा, “हम सभी यह जानते हैं। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कोई भी महिला हो, चाहे वह कामकाजी हो, सफल हो, नेता हो या किसी बड़े और ताकतवर पद पर हो, उसे नीचा दिखाने के लिए हमेशा उसके चरित्र को निशाना बनाया जाता है।”
उन्होंने आगे कहा, “आपने तमिलनाडु में जो हुआ, वह देखा है। एक सम्मानित कलाकार और अभिनेत्री इससे जुड़े मामले में थीं, जहां रिश्ता दोनों पक्षों के बीच था। लेकिन जब गाली-गलौज और चरित्र पर सवाल उठाने की बात आती है, तो हमेशा महिला को ही निशाना बनाया जाता है।”
क्या है तृषा से जुड़ा विवाद?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता जोसेफ विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन के बीच कथित रिश्ते की खबरें पहले से ही चर्चा में रही हैं। इसी बीच अगस्त में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तंजावुर में किसानों के समर्थन में आयोजित एक रैली के दौरान विजय और तृषा को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी कर दी।
यह भी पढ़ें: जब तृषा कृष्णन ने विजय को कहा ‘मेरा घर’: ‘हमारे बीच प्यार, सुकून और दोस्ती है’
उनकी इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ। इसे महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के तौर पर देखा गया। मामले में उदयनिधि को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया।
विवाद बढ़ने के बाद कई फिल्मी हस्तियों ने उदयनिधि के बयान की आलोचना की। अभिनेत्री खुशबू सुंदर और गायिका चिन्मयी श्रीपदा समेत कई लोगों ने महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।