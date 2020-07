‘अब वक्त आ गया है..’, कंगना रनौत की ‘बहादुरी’ पर एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने किया कमेंट

Kangana Ranaut: कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर खुलकर सामने आई हैं और लगातार सुर्खियों में बनी हैं। ऐसे में कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने कंगना के इस रवैये की तारीफ की है। कंगना के लिए अध्ययन सुमन ने दो ट्वीट किए।

अपने पहले ट्वीट में अध्ययन ने कंगना का नाम मेंशन कर लिखा- ‘ब्रेव! कंगना रनौत ने अर्नब से बात की। कंगना रनौत अब वक्त है समय बदलने का रूल्स बदलने का। मैं शेखर जी के एफर्ट्स जानता हूं, उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। सच सामने आएगा।’ अध्ययन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा- ‘कई बार अपने पास्ट से हट कर बात करनी चाहिए। इंसानियत के लिए और कुछ बदलावों के लिए ये जरूरी है। मैं इस आवाज को बस सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे अब लगता है कि हम सीबीआई इंक्वारी से कुछ ही दूरी पर हैं। और हां मैं बता दूं कि मेरा इसमें कोई अजेंडा नहीं छिपा हुआ है, मेरी कोई फिल्म भी नहीं आ रही है।’

अध्ययन सुमन के इस पोस्ट के बाद कई लोग हैरान दिखाई दिए। ज्ञात हो, कंगना रनौत और अध्ययन सुमन कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद अध्ययन ने कंगना रनौत पर आरोप लगाए थे कि कंगना ने रिलेशनशिप में रहने के दौरान अध्ययन के साथ खूब मार पिटाई की थी और उनपर चप्पल तक फेंकी थी।

ऐसे में एक यूजर ने कंगना और अध्ययन पर बना एक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट में अध्ययन को याद दिलाने की कोशिश की गई कि कंगना के खिलाफ वह ये सब कुछ कह चुके हैं औऱ अब वह कंगना के सपोर्ट में आए हैं। ऐसे में अध्ययन सुमन ने इस पोस्ट को देखा और इसका जवाब भी दिया।

अध्ययन ने लिखा- ‘जो मैं कह रहा हूं आज, इससे उस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि वो ब्रेव है। अभी ये बात नहीं हो रही है कि उसने क्या किया था। मेरे साथ क्या किया था। बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की और वो सुशांत के लिए ऐसे खड़ी है। सीबीआई इंक्वारी के लिए ये हो रहा है, समझो ब्रदर।’

Sometimes it’s important to leave your past aside ! It’s important we revolve as human beings ! Im just supporting a voice I feel will get us one step closer to a cbi inquiry for #SushantSinghRajpoot period . And no I don’t have an agenda and I don’t have a film releasing !

— adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) July 19, 2020