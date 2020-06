Kangana Ranaut, Sonam Kapoor: इन दिनों सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें से कुछ तो करण जौहर के शो कॉफी विद करण के ही हैं। तो कुछ अवॉर्ड फंक्शन के भी वीडियोज हैं जो कि छोटे एक्टर्स या फिर मुंबई से बाहर से आए एक्टर्स की टांग खिंचाई वाले हैं। ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें सोनम कपूर नजर आ रही हैं।

सोनम कपूर के साथ दीपिका पादुकोण भी दिखाई दे रही हैं। दीपिका और सोनम दोनों करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में गई थीं। तब सोनम कपूर ने कंगना रनौत की अंग्रेजी की हंसी उड़ाई थी। दरअसल, करण जौहर ने सोनम कपूर से सवाल किया था कि वह इंडस्ट्री के कुछ लोगों को अगर कुछ पावर देना चाहें तो वह किन किन को देंगी। ये सवाल था, करण ने आगे कहा- अग्रेंजी बोलने की शक्ति? इस सवाल पर सोनम कपूर सवाल देने से पहले रुक गईं और हंसीं। सोनम कपूर ने कहा क्या मुझे कहना चाहिए? करण जौहर ने हां कहा। इसके बाद सोनम ने कहा- कंगना का फैशन सेंस ग्रेट है लेकिन वोकेबलरी…।’

वहीं कंगना रनौत भी एक चैट शो में पहुंची थीं। तभी उनसे पूछा गया था कि सोनम ने कंगना की अंग्रेजी पर कमेंट किया है इसपर वह क्या कहेंगी। ऐसे में कंगना ने बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया था। कंगना ने कहा था- ‘हां हमें बुरा लगता है। मैं 24 साल की थी। कहां से आई थी, लोगों ने मेरी मिस्टेक पर फोकस किया मेरे प्लस पॉइंट्स पर नहीं। हां मुझे हर्ट हुआ औऱ मैंने कोशिश की खुद को ग्रूम करने की। अपनी लैंग्वेज स्किल्स को मैंने हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की है।’

#SonamKapoor needs to stop with her entitlement , Remember when you made fun of #KanganaRanaut's english on KWK ? Kangana still responded with so much dignity .You have always been a bully Sonam, stop with this pretense pic.twitter.com/jGudqqxWEr

— Navi (@NaviKRStan) June 21, 2020