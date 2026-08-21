कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम पर दी गई प्रतिक्रिया पर कड़ी निंदा की है। कंगना का शर्मिला के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि उनकी काफी छोटी सोच हैं और वह अपनी हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर निकलें।

शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के छंदो पर बयान देते हुए कहा था कि ‘इसके पहले केवल दो छंद ही सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं और अच्छे हैं जबकि बाकी के छंद उन लोगों के लिए गाना या कहना मुश्किल है जो सिर्फ एक भगवान में मानते हैं।’

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कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर पर साधा निशाना

इस बयान पर कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर के आईएनएएस से दिए गए बयान वाले वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा- ‘मैं इस बात की तारीफ करती हूं कि शर्मिला जी ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला या कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है।’

वंदे मातरम पर कंगना रनौत का बयान

कंगना ने लिखा- वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने मशहूर बात कही थी कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए, जिनके शरीर लोहे जैसे हों, हड्डियां फौलाद जैसी हों और जिनकी नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, बल्कि वो बस आगे बढ़ने के लिए शक्ति की मांग कर रहे थे।’

कंगना बोलीं- हिंदू-मुस्लिम से बाहर आओ

एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि ‘प्लीज हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आओ, भले ही हम एक ही ईश्वर में विश्वास करते हों। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपसे कसकर गले मिलना भी पसंद करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा मिलती हैं।’

Delhi: On Vande Mataram, actress Sharmila Tagore says, "My point of view is that here, people belonging to many religions and faiths reside, who believe in one God, a single God, not many gods. And in Vande Mataram, the stanza where worship is offered to many gods, if you read… pic.twitter.com/ZVIZbUW917 — IANS (@ians_india) August 20, 2026

जानकारी के लिए बता दें कि भारत देश के राष्ट्रीट गीत वंदे मातरम पर ये बहस 15 अगस्त को बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई थी। जिसके बाद ये घमासान शुरू हुआ और कई लोगों के इस पर रिएक्शन सामने आए। शर्मिला टैगोर भी इस पर रिएक्शन देने के बाद कंगना रनौत के निशाने पर आ गईं।