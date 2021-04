कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या तो कहीं बेड की परेशानी होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, आए दिन जहां तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं लगातार मौत का भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इन परेशानियों के बीच बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रही हैं और लगातार ट्वीट कर अपने विचार साझा कर रही हैं। उनका एक ट्वीट खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने प्रलय आने के कई अवसर गिनाए, साथ ही कहा कि हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं।

सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत- कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने ट्वीट में प्रलय होने के कारणों के बारे में लिखा, “प्रलय को इन चीजों से अवसर मिलता है- पहला कि हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला और सबसे ज्यादा भीड़ वाला देश हैं। दूसरा कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भी टॉप पर हैं। तीसरा यह कि 2014 से पहले हम पृथ्वी पर सबसे भ्रष्ट लोग थे और उनमें से कुछ अभी भी मौजूद हैं। तो चलिए इसपर काम करते हैं।”

अपने इस ट्वीट को लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जनता के निशाने पर आ गई हैं। कंगना के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अतुल नाम के यूजर ने लिखा, “सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश? चीन के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या हमें उन देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, जो इस संकट स्थिति को हमसे बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं।”

Catastrophe an opportunity to rise

1) We are the most crowded/ over populated nation in the world

2) We also top the list of most polluted cities in the world

3) Before 2014 we were also the most corrupt people on planet earth, some of it still persists.

Let’s work on this

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 24, 2021