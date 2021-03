तापसी-अनुराग पर IT रेडः बोलीं कंगना- ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं, ‘ब्लैक मनी’ का हुआ बड़ा लेन-देन

तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आई टी रेड के बाद से कंगना रनौत ने भी मामले में ट्वीट किया है। अकसर कंगना रनौत और तापसी के बीच ट्वीट वॉर होते रहते हैं। इस बार कंगना ने तापसी और अनुराग पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह दोनों सिर्फ टैक्स चोर ही नहीं हैं बल्कि ब्लैक मनी की ट्रांजेक्शन भी की गई है। कंगना यहीं नहीं रुकीं उन्होंने शाहीनबाग और रिपब्लिक डे वॉयलेंस को लेकर भी काफी कुछ कहा।

एक्ट्रेस ने अपना एक ट्वीट रीट्वीट किया और कैप्शन में लिखा-‘ये लोग सिर्फ टैक्स चोर ही नहीं हैं बल्कि इन्होंने ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन भी की है। क्या इन्हें शाहीन बाग और रिपब्लिक डे वॉयलेंस पर भी पैसा मिला…कहां से आई ब्लैक मनी, और कहां भेजी गई?’ कंगना ने जो पुराना ट्वीट रीट्वीट किया था, उसमें लिखा गया था- ‘जो चोर होते हैं वो सिर्फ़ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ़ ग़द्दार होते हैं, और जो ग़द्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं नरेंद्र मोदी होता है।’

कंगना के पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। कंगना और तापसी की अकसर सोशल मीडिया पर बहस होती नजर आती है, जिसमें कई बार कंगना ने तापसी को ‘सस्ती कॉपी’ तक कहा है। ऐसे में कई कंगना सपोर्ट्स ने तापसी के लिए ‘कॉपी’ का इस्तेमाल किया।

They are not just #TaxChor huge transactions of black money has happened, did they get that money for provoking #Shaheenbagh riots or #republicdayviolence …

From where the black money came and where did they send the black money which isn’t accounted for ? https://t.co/XSUhBQYpKA

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021