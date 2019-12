बच्चे के सामने शैंपेन पीने पर ट्रोल हुईं कंगना रनौत और रंगोली, यूजर्स बोले— ‘देशद्रोही दारूबाज’

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मनाली में परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं। बीते दिन बहन रंगोली चंदेल ने कंगना के साथ ट्विटर पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीरों में कंगना और रंगोली दोनों अपने हाथों में शैंपेन पकड़े हुए क्रिसमस ट्री के बगल में मजेदार पोज देते हुए नजर आ रही हैं। फोटो में कंगना का छोटा भतीजा पृथ्वी अपनी माँ और मासी को देख रहा है।

रंगोली ने फोटो शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा है कि मेरी आत्मा (कंगना रनौत) के साथ पुनर्मिलन होने की खुशी और छोटे को विश्वास नहीं हो सकता है कि मम्मा भी एक बच्ची हो सकती हैं। रंगोली द्वारा शेयर की गई तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसके बाद क्रिसमस मनाने और छोटे बच्चे के सामने शैंपेन पीने के चलते दोनों बहनों को यूजर्स ने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा कि छोटे बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि दोनों बहनें शराबी हैं। एक छोटे से मासूम बच्चे के सामने बहुत बुरा बर्ताव। जो काफी शर्मनाक है। दूसरे यूजर ने लिखा देशद्रोही दीदी !!! क्रिसमस एक हिंदू त्यौहार नहीं है और वो भी एक बच्चे की मौजूदगी में शराब पीना … आधुनिक मां दारुबाज निकली।

So happy to be reunited with my soulmate and the little one can’t believe even mumma can be a kid pic.twitter.com/DEPtRjECgi

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) December 25, 2019