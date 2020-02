Kangana Ranaut: कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने एक ट्वीट क्या है जिसमें उन्होंने लिरिसिस्ट जावेद अख्तर और फिल्ममेकर महेश भट्ट पर आरोप लगाया है। क्लेम करते हुए कंगना की बहन रंगोली ने अपने पोस्ट में लिखा कि जावेद अख्तर ने कंगना को अपने घर बुलाकर धमकाया था। वहीं महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फैंकी थी।

कंगना रनौत की बहन ने जावेद अख्तर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘कंगना को जावेद अख्तर ने घर बुलाया था। इसके बाद उन्होंने कंगना को धमकाया कि कंगना को ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए। वहीं महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी, इसकी वजह थी कि उसने सुसाइड बॉमर का किरदार निभाने के लिए मना कर दिया था। आप देश के पीएम को फासिस्ट करार देते हैं? आप दोनों क्या हो?’

दरअसल, रंगोली ने एक ट्विटर यूजर के पोस्ट के जवाब में ये बात कही थी। जावेद और भट्ट ने पीएम मोदी पर एक इंटरव्यू दिया था जिसे देख कर यूजर ने पोस्ट किया था। इसी पोस्ट पर कंगना की बहन भी अपने जवाब के साथ कूद पड़ीं।

Javed Akhtar ji called Kangana home and intimidated her threatened her to say sorry to Hrithik, Mahesh Bhatt threw chappal on her cos she refused to play a suicide bomber, they call PM Facist, chacha ji aap dono kya ho ? https://t.co/4yfHDK7Jcq

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) February 18, 2020