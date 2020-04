Kangana Ranaut : कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल बेबाकी से अपने व्यूज सोशल मीडिया पर रखती हैं। इस बार रंगोली ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि साल 2024 के चुनावों में भी पीएम मोदी को बिना चुनावों के ही पीएम बना दिया जाना चाहिए। रंगोली के इस कमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर रंगोली को ट्रोल किया जाने लगा।

रंगोली ने अपने पोस्ट में लिखा था- ‘अब हमारा इकॉनोमी क्राइसेस का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पीएम मोदी हमारी इकॉनोमी को 1 या 2 साल में फिर से सुधार लेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जितने भी खर्च करलें इलेक्शन्स पर साल 2024 में तो पीएम मोदी जी को ही लीडर के तौर पर लाना है।’ रंगोली ने आगे कहा- ‘बेवजह हम लोग सोर्स को खर्च कर रहे हैं। जबकि हमें सारे रिजल्ट्स पता हैं। समय की डिमांड है। आशा है हम सब एक साथ मिल कर यह कदम उठाएंगे। जय हिंद।’

कंगना रनौत की बहन के इस ट्वीट को देख कर एक के बाद एक यूजर्स के कमेंट आने शुरू हो गए। रंगोली की बहन को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नही होता सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।’

We are going to face huge economy crisis, I am sure Modi ji will revive the economy in a year or two but we must remember we spend lakhs n lakhs of crores on elections we as a nation must dismiss 24 general elections and let Modi ji lead us for next term also

