फिर मुश्किल में कंगना रनौत, वकील को दे दिया ऋतिक का मोबाइल नंबर, बहन रंगोली भड़की

मुंबई के सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) स्कैम में एक के बाद एक दिग्गज फिल्मी सितारों के नाम सामने आते जा रहे हैं। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैकी श्रॉफ की पत्नी आएशा श्रॉफ के बाद अब इस मामले में अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका की एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी सामने आ गया है। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने न्यूज18 से बातचीत में कहा कि रितिक रोशन के खिलाफ केस लड़ रहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रितिक का नंबर वकील रिजवान सिद्दीकी से शेयर किया था। इसी के साथ यह मामला अब और पेचीदा होता नजर आ रहा है।

हालांकि पुलिस को अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि कंगना ने रितिक का नंबर रिजवान के साथ क्यों शेयर किया था, लेकिन क्योंकि रिजवान गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल्स निकलवाने के मामले में फंसे हुए हैं। कंगना रनौत पर भी शक की सुई घूमना शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में डीसीपी त्रिमुखे ने कहा- जांच में यह सामने आया है कि साल 2016 में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक्टर रितिक रोशन का नंबर आरोपी रिजवान सिद्दीकी के साथ शेयर किया था। हालांकि अब तक यह सामने नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमने जांच शुरू कर दी है।

हालांकि ऐसा लगता है कि कंगना की बहन रंगोली चंदेल को यह बात जरा भी रास नहीं आई है। क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके पुलिस और बाकी लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा- जब हम किसी नोटिस का जवाब देते हैं तो हम वकील को हर तरह की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। यह मान लेना कि इन जानकारियों का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करने में किया गया था और इस आधार पर बयानबाजी करना और किसी आर्टिस्ट की छवि खराब करना बहुत ज्यादा गलत है। किसी भी तरह की चीजों को मान लेने से पहले उसकी जांच किया जाना जरूरी है।

When we respond to a notice,we give all details to lawyer. To assume that these details were used to violate law & make statements based on that assumption, & defame an artist is super lame @abtrimukhe . Full investigation should be carried out before making assumptions. https://t.co/5YdYEZJ1b2

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) March 21, 2018